У Бангладеш реабілітованого кота-рибалку випустили у дику природу — Mongabay

У Бангладеш кота-рибалку, якого знайшли тяжко травмованим і виснаженим, після кількох місяців реабілітації випустили у дику природу. Тварину випустили на території чайної плантації, що межує з великою прісноводною водно-болотною місцевістю, повідомляє Mongabay.

Лікування та підготовка до випуску

Самця кота-рибалки в лютому 2026 року врятував Лісовий департамент Бангладеш і передав до Центру порятунку та реабілітації диких тварин «Янкічара» на північному сході країни. За словами генерального директора природоохоронної організації Creative Conservation Alliance Цезаря Рахмана, щелепа тварини була вивихнута — імовірно, через побиття людьми. Кіт не міг самостійно їсти, важив ледве 5 кг і був сильно виснажений.

Після кількох тижнів годування через зонд і ветеринарного лікування стан тварини поліпшився. Згодом її вага сягнула 12 кг. Перед випуском кота понад вісім тижнів утримували у вольєрі для поступового повернення до природного середовища в чайному маєтку Утербхаг та Ідануггер.

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Супутникове спостереження

На кота встановили супутниковий нашийник, який дасть змогу природоохоронцям відстежувати його пересування після випуску. Рахман зазначив, що врятовані тварини нерідко не отримують належної реабілітації: вони або гинуть під опікою людей, або їх випускають без відповідного протоколу, тож подальша доля залишається невідомою.

Доцент зоології Університету Дакки Мунтасір Акаш, який не брав участі в цій роботі, назвав випадок переміщенням тварини після конфлікту, а не повноцінним поверненням у дику природу. Він зазначив, що реабілітація допомогла коту відновити фізичну форму, однак не могла достатньо розвинути просторову пам’ять, потрібну для життя на волі. Водночас фахівець назвав це важливою віхою для досліджень просторової екології в Бангладеш.

Коти-рибалки живуть переважно в Індії, Шрі-Ланці та Бангладеш. За даними Міжнародного союзу охорони природи, у дикій природі може залишатися до 7 500 особин. У Бангладеш близько 95% ареалу цього виду розташовано поза природоохоронними територіями. Creative Conservation Alliance розглядає співпрацю з чайними плантаціями як можливу модель для збереження виду: на північному сході країни є щонайменше 135 таких господарств.

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