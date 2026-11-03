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У Бангладеш розгорнули воєнізовані сили через протести швейників — The Hindu

Федір Криштовський 03 Листопада 2026 14:59
У Бангладеш розгорнули воєнізовані сили через протести швейників — The Hindu

У Бангладеш воєнізовані підрозділи розгорнули в промислових передмістях столиці на четвертий день протестів працівників швейної галузі. Акції тривають у Газіпурі та Нараянганджі, де протестувальники вимагають встановити мінімальну зарплату на рівні 30 тисяч так.

Зіткнення з поліцією

Працівники не повернулися на фабрики, попри заклики припинити протести. За даними поліції, під час зіткнень постраждали 58 правоохоронців.

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Як повідомляє The Hindu, акції тривали у вівторок, 3 листопада 2026 року. Протестувальники залишалися на вулицях, незважаючи на рішення уряду створити раду для перегляду мінімальної зарплати.

Реакція уряду

Швейна промисловість Бангладеш забезпечує роботою мільйони людей і приносить основну частину експортних доходів країни. Урядова рада має розглянути розмір мінімальної оплати праці в цій галузі.

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