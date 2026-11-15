У Бангладеш закрили майже 150 фабрик через страйк — BBC News

У Бангладеш на вихідних закрили майже 150 швейних підприємств у промислових районах Савар, Ашулія та Газіпур через страйк працівників, які вимагають підвищення мінімальної місячної зарплати. Про це повідомляє BBC News.

Страйкарі домагаються встановлення мінімальної зарплати на рівні 30 тисяч так — близько 182 фунтів стерлінгів — на місяць. Нинішня мінімальна зарплата становить 12 500 так. Працівники заявляють, що цієї суми недостатньо через зростання вартості життя.

Протест на трасі біля Газіпура

У неділю вранці працівники перекрили шосе Дакка—Тангаїл у Газіпурі. Рух транспорту був заблокований приблизно на годину, після чого втрутилася поліція. Суперінтендант поліції Мохаммад Амджад Хоссейн повідомив BBC, що після виходу працівників із підприємств правоохоронці закрили фабрики в місті. За його словами, 13 фабрик закрили в суботу ввечері, ще 16 — під час ранкових заворушень.

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Позиція виробників

Трудове законодавство Бангладеш містить положення «немає роботи — немає оплати», яке дозволяє власникам призупиняти виробництво й не виплачувати зарплату, якщо виробничий процес порушено. Асоціації виробників одягу BGMEA та BKMEA закликали забезпечити захист фабрик. Президент BGMEA Махмуд Хасан Хан заявив, що підприємства, які не можуть продовжувати виробництво через заворушення, залишатимуться закритими на невизначений термін відповідно до трудового законодавства.

Швейна галузь Бангладеш забезпечує роботою близько чотирьох мільйонів людей і щороку приносить майже 40 млрд доларів експортних надходжень, що становить 10% ВВП країни. Бангладеш є другим після Китаю експортером готового одягу у світі. Уряд 1 листопада створив раду з питань мінімальної зарплати, яка має підготувати рекомендації до кінця листопада; оновлену структуру оплати праці очікують запровадити з 1 грудня.

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