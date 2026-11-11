У Бангладеш запровадять переглянуту систему оплати праці швейників — Channel NewsAsia

У Бангладеш урядова рада із зарплат 4 листопада погодила запровадження з грудня переглянутої системи оплати праці для швейної галузі. Перші виплати за новою шкалою працівники мають отримати в січні, однак розмір підвищення ще не визначили, повідомляє Channel NewsAsia.

Протести через оплату праці

Минулого тижня тисячі працівників швейних фабрик вимагали підвищити мінімальну місячну зарплату з 12 500 до 30 000 така. Під час протестів, частина яких супроводжувалася насильством, сотні підприємств припинили роботу. Демонстранти також вступали в сутички з поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ і шумові гранати.

Працівники кажуть, що їхні доходи не встигають за зростанням цін. 27-річна Шилпі Хатун, яка п’ять років працює у швейній промисловості та є єдиною годувальницею сім’ї, розповіла, що нині отримує 13 500 така, а з понаднормовою роботою — приблизно 16 000 така на місяць. За її словами, цих коштів часто не вистачає до наступної зарплати.

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Висока інфляція та позиція виробників

Бангладеш із 2022 року переживає тривале зростання вартості життя: середній рівень інфляції становив близько 9%. Працівниця швейної фабрики в Ашулії Роксана Парвін повідомила, що вона з двома доньками переважно харчується рисом і овочами, тоді як м’ясо та риба стали для родини недоступними. Одна з її доньок залишила школу, щоб скоротити витрати.

Виробники, зі свого боку, заявляють, що значне підвищення зарплат може послабити цінову перевагу Бангладеш над Індією та В’єтнамом і ще більше скоротити прибутки, на які вже вплинули вищі витрати на енергію. Швейна промисловість забезпечує понад 80% експортних надходжень країни та дає роботу більш ніж 4 млн людей.

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