У Бангладеші під час перестрілки врятували щонайменше 57 людей — The Hindu International

Сили безпеки Бангладешу врятували щонайменше 57 людей, зокрема біженців-рохінджа, під час перестрілки з імовірними торговцями людьми поблизу кордону з М'янмою. Про це повідомляє The Hindu International з посиланням на заяву військових.

Операція в Текнафі

За даними Міжвідомчого управління зі зв'язків із громадськістю збройних сил Бангладешу, операцію провели в пагорбах Ронгікхалі в Текнафі, неподалік кордону з М'янмою. Силовики отримали інформацію, що озброєна група з 15–16 імовірних торговців людьми викрала близько 120 біженців-рохінджа та громадян Бангладешу.

Під час обміну вогнем у ніч 5 листопада поранення дістав військовослужбовець Мд Тіташ Шейх. Куля влучила йому в ліве плече, після чого 27-річний військовий помер від отриманих травм.

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Біженці в прикордонних таборах

Бангладеш приймає понад 1,2 мільйона біженців-рохінджа. Більшість із них утекли з М'янми після жорстокої військової кампанії 2017 року. Багато біженців живуть у великих таборах біля Коксс-Базару поблизу кордону, де угруповання, яких підозрюють у торгівлі людьми, наживаються на людях, що прагнуть знайти роботу або виїхати за кордон.

Події 2017 року в М'янмі, під час яких спалювали поселення рохінджа та вбивали цивільних, розглядає Міжнародний суд ООН у справі про геноцид. Суд має оголосити рішення 19 листопада.

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