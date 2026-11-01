У Банну з офісу муніципальної адміністрації зникли офіційні реєстри — Dawn

У Банну, Пакистан, із підрозділу регулювання (TOR) муніципальної адміністрації техсілу повідомили про зникнення важливих офіційних реєстрів і файлів. Про це повідомляє Dawn з посиланням на скаргу адміністрації, подану до міського відділку поліції.

Незамкнені шафи та шухляди

За даними адміністрації, коли офіс відновив роботу минулого понеділка, шухляди та шафи у підрозділі виявили незамкненими. У внутрішньому звіті старший помічник підрозділу Рахатулла Шах зазначив, що зникли записи Mazari Mandi, реєстр D&C, документи товарного складу Mal Mandi та записи про вхідні збори.

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Також, за даними звіту, зникли всі квитанційні книжки й файли, пов’язані з Fazal Qadir Shaheed Park. У документі зазначено, що ключі від офісу в суботу та неділю перебували у одного з працівників.

Звернення до поліції

Муніципальний посадовець Банну Фахрул Іслам попросив поліцію зареєструвати перше інформаційне повідомлення (FIR) та розпочати розслідування, щоб розшукати зниклі офіційні документи.

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