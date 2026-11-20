У Німеччині мюнхенська «Баварія» після домашнього матчу Бундесліги проти «Кельна» має побоювання щодо стану Гаррі Кейна та Майкла Олісе. Як повідомляє Der Spiegel, Олісе після гри пересувався на милицях.

Кейн не дограв матч

Кейн достроково завершив гру та кульгав. У підписі до фото в матеріалі Кейна названо травмованим. Характер ушкоджень Кейна й Олісе та можливі наслідки для їхньої участі в наступних матчах не уточнюються.

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Повернення Компані та Мусіали

Повернення головного тренера Венсана Компані та Джамала Мусіали мало зробити домашній поєдинок Бундесліги з «Кельном» святковим для «Баварії». Натомість, за оцінкою видання, мюнхенський клуб пережив вечір розчарування. Занепокоєння щодо стану Кейна й Олісе стало однією з проблем команди після матчу.

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