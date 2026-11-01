У Бейруті вилучили 40 кг кокаїну в аеропорту — The National

У міжнародному аеропорту імені Рафіка Харірі в Бейруті ліванські правоохоронці вилучили 40 кг кокаїну та затримали пасажира із Сирії. Міністерство фінансів Лівану назвало операцію найбільшим вилученням наркотиків за всю історію аеропорту, повідомляє The National.

Два багажі з наркотиками

За даними Генерального управління загальної безпеки Лівану, затриманий, якого ідентифікували ініціалами BH, прибув з Аккри в Гані у суботу о 20:00. Він перевозив два багажі, у яких правоохоронці знайшли 40 пакунків із кокаїном вагою приблизно по одному кілограму кожен.

Усередині пакунків також були заховані пристрої відстеження Apple AirTag. Ліванські органи безпеки заявили, що стежили за пасажиром від моменту його вильоту з Гани, а після приземлення контролювали його пересування до отримання багажу.

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Розслідування триває

Пасажира затримали, наркотики та інші вилучені предмети конфіскували. Генеральне управління загальної безпеки повідомило, що розслідування триває: правоохоронці встановлюють обставини ймовірної контрабандної схеми та інших можливих причетних осіб.

У вересні 2025 року ліванська армія повідомляла про вилучення 64 млн таблеток каптагону, 79 бочок хімікатів і обладнання, яке, за її даними, використовували для виготовлення наркотиків, у місті Будай у районі Баальбек.

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