У Бейруті, Ліван, 40-річний Зіад Таббара переймає сімейну справу з продажу фалафелю, яку його прадід Камель Таббара започаткував у 1914 році. Невелика крамниця родини працює в районі Хамра, а рецепт і навички приготування Зіад переймає від свого 82-річного батька Мохаммеда.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, Мохаммед Таббара переважно керує бізнесом із 1950 року та досі приймає замовлення й збирає сендвічі. Він почав працювати в крамниці разом зі своїм батьком у шість років. Нинішнє приміщення на вузькій вулиці в Хамрі родина займає з 1979 року.

Сімейна справа з 1914 року

Першу крамницю Камель Таббара відкрив у центральному районі Баб-Ідріс, коли Бейрут ще входив до Османської імперії. Згодом він передав справу синові Ахмаду, а пізніше нею зайнявся Мохаммед. За словами останнього, родинний бізнес пережив дві світові війни та численні збройні конфлікти в Лівані.

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Мохаммед Таббара розповів, що має клієнтів у різних країнах, які приходять до закладу за знайомим смаком. Один із постійних відвідувачів, 60-річний Жан Матта, працює неподалік і купує фалафель у Таббара з 1992 року. Він назвав страву хрусткою, смачною та чистою.

Рецепт на основі бобів

У крамниці продають сендвічі приблизно за 3 долари: обсмажені вироби з мелених кінських бобів загортають у ліванський плаский хліб, додаючи маринований огірок, помідори, петрушку, густий тахіні та домашню гостру пасту з червоного перцю. Зіад Таббара, який раніше працював бухгалтером, останні шість років повністю зайнятий у сімейному закладі.

Для фалафелю родина використовує австралійські кінські боби: їх замочують напередодні, перемелюють і змішують із сіллю, коріандром та іншими спеціями. Мохаммед Таббара також стверджує, що першим у Лівані почав робити фалафель у кунжуті та з отвором посередині, щоб він добре просмажувався всередині й залишався хрустким зовні. Зіад каже, що має намір зберегти смак, який родина передавала між поколіннями.

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