У Бейруті знайшли мертвим ексдепутата Ахмада аль-Альвані — The National

У Бейруті, Ліван, у квартирі в районі Тарік-ель-Дждіде знайшли мертвим колишнього депутата парламенту Іраку Ахмада аль-Альвані. Як повідомляє The National, головний прокурор Лівану розпочав розслідування його загибелі.

Розслідування загибелі

Ахмаду аль-Альвані було 57 років. За даними місцевих медіа, він прибув до ліванської столиці з Ербіля на півночі Іраку в четвер. Після того як родина втратила з ним зв’язок, близькі повідомили іракське посольство, а поліція виявила тіло.

Справою займається Інформаційний відділ Сил внутрішньої безпеки Лівану. Судове джерело повідомило AFP, що попередні висновки свідчать про те, що аль-Альвані задушили. За словами джерела, громадянина Лівану затримали за підозрою у причетності до загибелі політика.

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Правоохоронці також розшукують двох громадян Сирії. Як стверджує судове джерело, вони доправили аль-Альвані з аеропорту до готелю після його прибуття до Бейрута. Офіс політика назвав його смерть убивством і закликав провести прозоре розслідування та притягнути причетних до відповідальності. Посол Іраку в Лівані Мохаммед аль-Хусейні заявив, що Багдад підтримує зв’язок із ліванськими силовими органами щодо обставин загибелі аль-Альвані.

Політична кар’єра в Іраку

Ахмад аль-Альвані був сунітським політиком із Рамаді, столиці іракської провінції Анбар, та представником племені Альбу-Альван. У 2005–2014 роках він двічі обирався до парламенту Іраку від Анбару й очолював його економічний комітет.

Політик став помітною фігурою протестів в Анбарі у 2012–2013 роках проти уряду тодішнього прем’єр-міністра Нурі аль-Малікі. У грудні 2013 року силовики провели рейд у його будинку, щоб затримати його; під час збройного зіткнення загинули брат політика Алі аль-Альвані та ще кілька людей. У листопаді 2014 року Центральний кримінальний суд Іраку засудив аль-Альвані до страти через повішення, визнавши його винним в умисному вбивстві двох військових під час рейду. Торік його звільнили за законом Іраку про загальну амністію.

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