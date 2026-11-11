У Бейруті знайшли мертвим колишнього депутата Іраку Ахмеда аль-Альвані — Anadolu Agency

У Бейруті, столиці Лівану, в квартирі в районі Тарік-Джадіда знайшли мертвим колишнього депутата парламенту Іраку Ахмеда аль-Альвані. Розслідування обставин його смерті проводить ліванський інформаційний підрозділ Сил внутрішньої безпеки, повідомляє Anadolu Agency.

Розслідування в Лівані

Посадовці поки не повідомили, за яких обставин загинув аль-Альвані, та не назвали можливих підозрюваних. За даними Національного інформаційного агентства Лівану, розслідування відбувається під безпосереднім наглядом генерального прокурора, судді Ахмада Рамі аль-Хаджа.

Посол Іраку в Лівані Мохаммед Реда аль-Хусейні заявив Іракському інформаційному агентству, що посольство стежить за справою разом із ліванськими силовими структурами та очікує результатів розслідування. За його словами, для нагляду за справою призначили суддю.

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Заява офісу аль-Альвані

Медіаофіс Ахмеда аль-Альвані у заяві в соцмережі X закликав іракську владу координувати дії з Ліваном для прозорого розслідування та притягнення до відповідальності всіх причетних до планування або вчинення вбивства.

Аль-Альвані представляв у парламенті провінцію Анбар на заході Іраку та очолював економічний комітет парламенту. Він підтримував протести проти уряду тодішнього прем'єр-міністра Нурі аль-Малікі у 2012 і 2013 роках. У грудні 2013 року його заарештували під час рейду в його будинку в Рамаді. Після понад 11 років ув'язнення аль-Альвані звільнили за загальною амністією наприкінці квітня 2025 року.

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