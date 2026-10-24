У Бейруті зросла популярність мототаксі через дорожче пальне — The National

У Бейруті пасажири дедалі частіше користуються мототаксі, оскільки зростання цін на пальне зробило поїздки традиційними спільними таксі, відомими як servees, менш доступними. Водії servees у лютому підвищили тариф із 200 тисяч до 300 тисяч ліванських лір, а деякі нині беруть 400 тисяч лір і більше за поїздку.

Як повідомляє The National, після запровадження урядом податку на пальне ціни на нього майже подвоїлися. За даними профспілки власників заправок, війна з Іраном також порушила поставки з країн Перської затоки.

Дешевша альтернатива

Пасажирка Зейнаб розповіла, що поїздка мототаксі з району Рас-ель-Набаа до Джиср-ель-Ваті коштувала їй 200 тисяч лір. Вона замовила транспорт через застосунок і назвала цей варіант дешевшим та швидшим, ніж пошук таксі на вулиці й торг із водієм.

Муса, парамедик віком близько 30 років, також відмовився від поїздок власним автомобілем. За його словами, заправити машину раніше коштувало 45 доларів, а тепер витрати сягають 90–100 доларів або більше. Мототаксі він викликає через WhatsApp-групу, надсилаючи місце посадки диспетчеру.

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Економічна криза в Лівані триває з 2019 року. Світовий банк називав її однією з найтяжчих у сучасній історії: вкладники втратили доступ до заощаджень, а національна валюта знецінилася щодо долара більш ніж на 98%. Мінімальна місячна зарплата в країні становить лише 300 доларів.

Скарги водіїв і питання безпеки

Водії servees скаржаться на втрату пасажирів. Один із них, Адам, каже, що змушений брати майже кожного клієнта, навіть якщо той пропонує менше встановленої ціни, бо після кількох годин роботи іноді ледве виходить у нуль.

Традиційні таксисти також вказують на нерівні умови конкуренції. Водій Ібрагім заявив, що оператори мототаксі не мають таких самих ліцензійних і страхових вимог, як звичайні таксисти. За його словами, червоний номерний знак, який дає право працювати таксі, коштує приблизно 16 тисяч доларів. Частина водіїв пристосовується до нових умов: Ваель удень перевозить пасажирів мотоциклом, а вночі працює на ліцензованому таксі.

Мототаксі маневрують у щільному русі Бейрута, нерідко без шоломів і з порушенням правил дорожнього руху. Влада Лівану, за даними видання, обмежувалася поодинокими заходами проти незареєстрованих мотоциклів і майже не регулювала цей неформальний ринок.

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