У Бейт-Шемеші протестувальники пошкодили виборчу дільницю — Jerusalem Post

У місті Бейт-Шемеш в Ізраїлі 27 жовтня, у день виборів, протестувальники вчинили акт вандалізму на виборчій дільниці, повідомляє Jerusalem Post.

Заклики не голосувати

За даними видання, протестувальники розмістили знаки із закликами не брати участі в голосуванні. Також вони викинули сміття перед вхідними воротами виборчої дільниці.

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Заява Haredi Public Party

Партія Haredi Public Party заявила, що її члени зазнали насильницьких нападів на дільницях у Бней-Браку, Бейт-Шемеші та Бейтар-Іліті. У цих містах партія встановила інформаційні пункти для потенційних виборців. За словами політичної сили, напади сталися на дільницях, де діяли ці пункти.

Партія заявила, що подала скаргу до поліції Ізраїлю та Центральної виборчої комісії. Jerusalem Post зазначає, що повідомлення про інциденти оновлюється.

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