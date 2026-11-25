У Бельгії під час кібератаки було викрадено персональні дані приблизно 1,2 млн мешканців і працівників 82 муніципалітетів Фландрії. За повідомленням Anadolu Agency, про інцидент повідомив бельгійський суспільний мовник VRT.

За даними компанії з кібербезпеки Secutec та фахівців SOCRadar, угруповання Ghost Hunters отримало доступ до центрального сервера постачальника послуг, який обробляв дані фламандських центрів переробки відходів.

Які дані викрали

Серед викраденої інформації були імена, адреси, дати народження, стать, номери національного реєстру, дані посвідчень особи та номери банківських рахунків у форматі IBAN. У деяких муніципалітетах також скомпрометували реєстраційні номери транспортних засобів.

Інцидент торкнувся всіх п’яти провінцій Фландрії, а найбільше скомпрометованих записів зафіксували у Східній Фландрії. Генеральний директор Secutec Герт Бодевейнс назвав це найбільшою кібератакою проти фламандських муніципалітетів, яку компанія виявляла до цього часу.

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Доступ до серверів і пропозиції в даркнеті

Нападник під псевдонімом BabidiGhost, за даними розслідування, безпосередньо отримав доступ до папок із даними 65 муніципалітетів, а відомості ще про 17 — через міжмуніципальну асоціацію.

Secutec заявила, що частину викрадених даних уже пропонували до продажу в даркнеті. Водночас невідомо, чи відбулися будь-які угоди. Розслідувачі також встановили, що угруповання націлилося на понад 50 організацій у Бельгії, Франції та Швейцарії, зокрема банки, страхові компанії, платіжних провайдерів, фінтех-компанії, гральні платформи та криптовалютні біржі.

Заява про використання ШІ

У Secutec стверджують, що нападник мав обмежені технічні навички, але використовував китайську модель штучного інтелекту DeepSeek для виконання команд під час операції. За оцінкою компанії, з 6 до 15 листопада він надіслав моделі понад 5 800 команд, із яких заблокували 41. Бодевейнс закликав розробників ШІ посилити запобіжники проти інструкцій, що можуть сприяти кіберзлочинам.

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