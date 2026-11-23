У Бельгії служби безпеки розслідують три пожежі на підприємствах, пов’язаних з оборонною промисловістю, у районі Льєжа. Міністр оборони Тео Франкен заявив, що до інцидентів може бути причетний ультралівий колектив, який називає себе «Міжнародною вогневою фракцією проти війни».

Пожежі на підприємствах

Як повідомляє Anadolu Agency, пожежі сталися від кінця серпня до початку листопада. Вони торкнулися компанії Belgian Advanced Technology Systems у Сарт-Тільмані, підприємства точної механіки Mockel у Белені та автомобільної компанії ReulSport у Дізоні.

За даними місцевих медіа, усі три компанії постачають продукцію для оборонної галузі. Mockel і ReulSport також нібито виготовляють компоненти для бельгійського виробника озброєнь FN Herstal.

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Перевірка версії про умисний підпал

Найсерйозніша пожежа сталася на початку вересня на підприємстві Belgian Advanced Technology Systems. Слідчі виявили там три окремі осередки займання, а прокуратура підозрює умисний підпал. Компанія, серед іншого, розробляє радарні системи та обладнання для виявлення і нейтралізації дронів.

Франкен написав у соцмережі X, що згаданий колектив узяв на себе відповідальність за інциденти на своєму сайті. За його словами, усі постраждалі підприємства безпосередньо пов’язані з бельгійським міністерством оборони. Служба державної безпеки Бельгії та військова розвідка ADIV перевіряють, чи справді це угруповання відповідальне за три пожежі.

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