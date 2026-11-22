У Бельгії в понеділок скасують більшість рейсів в аеропортах Брюсселя та Брюссель-Шарлеруа через участь авіадиспетчерів у загальнонаціональному страйку проти урядових заходів жорсткої економії. Про це повідомляє Politico.

Обмеження на 14 годин

Бельгійський провайдер аеронавігаційного обслуговування Skeyes заявив, що не зможе забезпечувати звичайний рівень послуг із 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Через це комерційні рейси в головних аеропортах країни фактично не виконуватимуться більшу частину дня.

Брюссельський аеропорт підтвердив скасування більшості рейсів на виліт і прибуття. В аеропорту Брюссель-Шарлеруа заявили, що протягом 14 годин жоден літак не зможе ані злетіти, ані приземлитися.

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Реакція аеропорту Шарлеруа

Керівництво аеропорту Шарлеруа розкритикувало Skeyes через коротке попередження про обмеження. За даними адміністрації, про перебої їй повідомили менш ніж за 36 годин, хоча аеропорт готувався працювати у звичайному режимі.

В аеропорту зазначили, що страйк торкнеться тисяч мандрівників і приблизно 3400 працівників Шарлеруа, та закликали бельгійську владу розробити скоординований план для запобігання повторним перебоям. Протест організували головні профспілки Бельгії проти скорочення видатків і економічних реформ уряду прем’єр-міністра Барта де Вевера. У Брюсселі також очікують перебої в роботі громадського транспорту.

Пасажирам порадили перевіряти статус своїх рейсів в авіакомпаній перед поїздкою до аеропортів.

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