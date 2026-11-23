У Бельгії в понеділок, 23 листопада, скасували всі рейси на виліт з аеропортів країни, а роботу громадського транспорту суттєво обмежили через загальнонаціональну демонстрацію профспілок у Брюсселі. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на бельгійського суспільного мовника RTBF.

Протест проти заходів економії

Акцію організували християнська профспілка CSC (ACV), соціалістична FGTB (ABVV) та ліберальна Synova. Вони закликали до масштабної громадянської мобілізації працівників, студентів, пенсіонерів, громадських організацій та інших жителів країни.

Профспілки виступають проти політики федеральної коаліції, яку називають «Аризона», зокрема проти заходів жорсткої економії. На їхню думку, ці рішення можуть підвищити вартість життя та послабити права працівників. Учасники також висловлюють занепокоєння зростанням витрат на житло, енергію, пальне, харчі та громадський транспорт, а також ризиком втрати робочих місць на тлі реструктуризацій компаній і банкрутств.

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Демонстранти збиралися біля залізничного вокзалу Брюссель-Північ, де були заплановані виступи. Після цього хода мала пройти внутрішньою кільцевою дорогою міста до вокзалу Брюссель-Південь. Акція відбувається на тлі поновлення переговорів щодо федерального бюджету; прем'єр-міністр Барт де Вевер також мав зустрітися з королем Філіпом.

Обмеження транспорту

У Брюсселі працювали лише дві з чотирьох ліній метро — 1 і 5, повідомив оператор STIB/MIVB. У Фландрії, за даними компанії De Lijn, на маршрути вийшли приблизно 60% автобусів і трамваїв. Найбільші перебої зафіксували в провінціях Антверпен і Фламандський Брабант, де призупинили майже половину рейсів автобусів і трамваїв.

У Валлонії оператор LETEC також повідомив про значні обмеження: у його мережі скасували майже половину запланованих поїздок. Попередня загальнонаціональна демонстрація, проведена CSC і FGTB 9 жовтня, зібрала від 30 тисяч до 50 тисяч учасників.

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