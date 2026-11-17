Федеральний уряд Бельгії схвалив законопроєкт, який дозволить відмовляти в розміщенні у центрах прийому шукачам притулку, якщо за розгляд їхніх заяв про міжнародний захист відповідає інша країна ЄС. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заявники за Дублінськими правилами

Ініціатива стосуватиметься людей, які спершу подали заяву про міжнародний захист в іншій країні ЄС, а згодом звернулися до Бельгії. Федеральні міністри схвалили проєкт протягом вихідних у межах імплементації до бельгійського законодавства оновленої Директиви ЄС про умови прийому.

Міністерка з питань притулку та міграції Аннелін Ван Боссуйт заявила, що уряд має намір припинити так званий пошук вигіднішої країни для отримання притулку. За її словами, близько 38% заяв про міжнародний захист у Бельгії підпадають під Дублінські правила, які визначають державу ЄС, відповідальну за розгляд заяви.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переведення до відповідальної країни

Після встановлення того, що за розгляд заяви відповідає інша країна ЄС, Бельгія сприяє переведенню заявника через спеціалізовані центри повернення, зокрема центр у Завентемі.

Радник фламандської організації захисту біженців Vluchtelingenwerk Vlaanderen Томас Віллекенс зазначив, що шукачі притулку часто переїжджають між країнами, аби возз’єднатися з родиною або приєднатися до сформованих спільнот. Він також звернув увагу на відмінності в умовах прийому та показниках надання притулку в країнах ЄС. За його словами, Дублінські правила дозволяють державам брати відповідальність за заяви з гуманітарних підстав, а головним чинником зростання кількості заяв залишаються конфлікти за кордоном.

Читай нас у