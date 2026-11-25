У бельгійському Шарлеруа відкрили найбільший у Європі завод із виробництва супутників. Підприємством, яке називають мегазаводом, керує бельгійська компанія Aerospacelab. На відкритті був присутній король Бельгії Філіп, повідомляє Tagesschau.

Потужність до 500 супутників на рік

Площа нового підприємства становить близько 20 тисяч квадратних метрів. Його виробнича потужність — приблизно 500 супутників щороку. У Aerospacelab заявили, що це найбільший супутниковий завод у Європі та один із найбільших у світі.

Працівники мають розпочати роботу в січні, а виробництво планують запустити не пізніше кінця 2028 року. Генеральний директор Aerospacelab Бенуа Депер заявив, що компанія з 2018 року перетворилася з невеликого стартапу на важливого учасника забезпечення європейського суверенітету в космосі.

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Супутники для мережі ЄС

На заводі, зокрема, мають виготовляти супутники для проєкту Європейського Союзу Iris-2. У вересні Aerospacelab та її партнери отримали контракт на 2,4 мільярда євро для виробництва 264 із 348 супутників цієї комунікаційної системи.

Супутники розміщуватимуть на низьких і середніх орбітах. ЄС прагне до 2030 року створити власну захищену комунікаційну мережу в космосі, щоб зменшити залежність від таких сервісів, як американський Starlink.

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