У Бельгії фламандська міністерка медіа Сільтьє Ван Ахтер закликала компанію Meta видалити сотні фейкових сторінок у Facebook, які, за даними джерела, пов’язують із мережею, націленою на аудиторію Бельгії та Нідерландів.

Вимога до Meta

Ван Ахтер повідомила, що звернулася до Meta з вимогою прибрати облікові записи та сторінки, через які поширювали сфабрикований контент. За її словами, масове поширення неправди, що приносить гроші, підриває довіру до інформації в інтернеті та шкодить суспільству.

Міністерка наголосила, що Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, має ресурси й технології, щоб зупинити такі практики. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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Перевірка за правилами ЄС

Також Ван Ахтер попросила Фламандський медіарегулятор розглянути справу відповідно до Акта ЄС про цифрові послуги та передати висновки Європейській комісії. Вона закликала до скоординованої європейської відповіді на транскордонну дезінформаційну операцію.

За даними розслідування бельгійського суспільного мовника VRT, мережа має близько 750 Facebook-сторінок і за останні два роки опублікувала майже мільйон дописів. Серед контенту були вигадані повідомлення про смерть знаменитостей і фламандських публічних осіб, а також оманливі матеріали, створені та перекладені за допомогою штучного інтелекту.

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