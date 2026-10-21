У Белуджистані знайшли 10 тіл із кульовими пораненнями — Dawn

У чотирьох районах провінції Белуджистан у Пакистані протягом останніх двох днів знайшли десять тіл зі слідами кульових поранень. Про це повідомляє Dawn.

Знахідки в Пасні та Кечі

У Пасні знайшли чотири тіла. Особу одного із загиблих встановили: це був студент Університету Гвадара, який вважався зниклим безвісти.

У районі Село-Кур техсілу Буледа в окрузі Кеч поліція знайшла два тіла та доправила їх до лікарні. На момент публікації встановити особи загиблих не вдалося.

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Ідентифікований загиблий у Вашуку

Тіла також виявили в округах Вашук і Хуздар. За даними джерел видання, чоловіка, знайденого поблизу електропідстанції Сіяхонзай у районі Басіма округу Вашук, ідентифікували як Мухаммада Аміра, жителя Басіми.

Ще одне тіло днем раніше знайшли в районі Мула-Кросс у місцевості Хузарак-Карак округу Хуздар.

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