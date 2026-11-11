У Берліні почали коаліційні переговори після суперечок навколо Die Linke — Jerusalem Post

У Берліні, Німеччина, 2 листопада розпочалися формальні переговори про коаліцію між лівою партією Die Linke, соціал-демократами та Зеленими. Їм передували суперечки навколо заяв окремих діячів і активістів, пов'язаних із Die Linke, щодо Ізраїлю, а також повідомлень про контакти партійних активістів. Про це Jerusalem Post.

На виборах до парламенту Берліна 20 вересня Die Linke посіла перше місце, здобувши 25,7% голосів і 45 із 153 мандатів. Разом три потенційні партнери по коаліції мають 91 місце та розраховують завершити переговори про угоду на початку січня.

Умови для відновлення діалогу

У жовтні попередні консультації між Die Linke, Зеленими та соціал-демократами призупинили. Їх відновили після погодження документа, який передбачає боротьбу з антисемітизмом і визнання права Ізраїлю на існування.

За повідомленнями німецьких медіа, соціал-демократи та Зелені поставили виключення з парламентської фракції Die Linke новообраної депутатки Ванесси Емде однією з умов формування коаліції. Емде, яка представляє район Нойкельн, заявляла, що право на існування мають люди, а не держави. Вона підписала партійну декларацію про визнання права Ізраїлю на існування, проте згодом повідомила, що не відмовляється від своїх слів. Керівництво партії вимагало від неї скласти мандат, але вона відмовилася.

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Суперечки довкола партії

У серпні під час офіційного передвиборчого заходу Die Linke в Нойкельні репер Dahabflex виконав композицію з гаслами проти Армії оборони Ізраїлю та закликом до інтифади. Партійне керівництво дистанціювалося від цих висловлювань.

Також щодо активістки Ханни Брунс подали заяву про виключення з партії після її висловлювань на демонстрації та відмови дистанціюватися від нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Брунс відкидає звинувачення й пояснює свою позицію підтримкою єдиної держави для ізраїльтян і палестинців.

Окремо Die Linke засудила повідомлення з внутрішнього листування її молодіжного руху, які в червні оприлюднив баварський суспільний мовник BR. У листуванні, зокрема, було гасло з побажанням смерті Ізраїлю та порівняння Ізраїлю з нацистською Німеччиною. Під час коаліційних переговорів сторони також мають узгодити питання житла, бюджету та внутрішньої безпеки.

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