У Берліні почався суд над 57-річною бізнесвумен Ілоною В., яка має громадянство Німеччини та України. Її обвинувачують у шпигунстві на користь Російської Федерації — держави-агресора. Як повідомляє Deutsche Welle, жінку заарештували 21 січня, відтоді вона перебуває під вартою.

Слухання відклали через стан здоров’я

Початок засідання вранці відклали через погіршення самопочуття обвинуваченої: їй знадобилася допомога медиків. Пізніше Ілону В. доправили до зали суду в кріслі колісному та в темних окулярах. Її адвокати також повідомили, що вона не підтверджуватиме свої персональні дані.

Протягом дня захист неодноразово заявляв про нудоту в підсудної. До зали принесли відро, також там був лікар. Очікується, що судовий процес триватиме до травня 2027 року.

Версія прокуратури

За даними прокуратури, Ілона В. контактувала з чинними та колишніми посадовцями Міністерства оборони Німеччини, щоб отримувати відомості про розташування об’єктів оборонної промисловості, випробування безпілотників і заплановані постачання дронів Україні.

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Прокурори стверджують, що щонайменше з листопада 2023 року вона підтримувала зв’язок із чоловіком, якого слідство вважає її імовірним куратором та співробітником російської розвідки при посольстві Росії в Берліні. За версією слідства, вона допомагала цьому контакту під чужим ім’ям відвідувати політичні заходи в Берліні для встановлення зв’язків, а також збирала довідкові дані про учасників політичних заходів високого рівня.

Дипломатичні наслідки

Арешт жінки спричинив дипломатичну суперечку між Берліном і Москвою. Німеччина викликала російського посла та вислала заступника військового аташе посольства Андрія Маєрова.

Посол Росії в Берліні Сергій Нечаєв відкинув звинувачення та заявив, що російське посольство не має стосунку до обвинуваченої. До арешту Ілона В. протягом років очолювала організацію, що виступала за міжнародну співпрацю, зокрема у відносинах Німеччини, Росії та України, а також керувала невеликою маркетинговою агенцією.

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