У Берліні розпочинається суд над ексінтенданткою rbb Шлезінгер — Tagesschau

У Німеччині, в Берліні, у вівторок розпочинається кримінальний процес проти колишньої інтендантки суспільного мовника Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Патріції Шлезінгер. Разом із нею перед земельним судом Берліна постануть двоє колишніх директорів rbb та ексголова адміністративної ради мовника. Берлінська генеральна прокуратура звинувачує їх у зловживанні довірою на шкоду rbb, повідомляє Tagesschau.

Система виплат

За версією обвинувачення, між січнем 2018 року та липнем 2022 року четверо обвинувачених у різний спосіб завдали мовнику фінансових збитків. Основна частина претензій стосується системи змінної винагороди для тодішнього керівництва rbb. Прокуратура вважає, що її запровадили в обхід контрольних і наглядових функцій адміністративної ради та без належного погодження цього органу.

Згідно з обвинуваченням, керівникам виплатили понад 900 тисяч євро змінної частини зарплати. Шлезінгер, за даними слідства, отримала 223 722 євро, колишня юридична директорка — 151 546 євро, а колишній адміністративний директор — 170 169 євро. Слідство також оскаржує щомісячну надбавку в 1 700 євро, пов’язану з головуванням в ARD, для членів керівництва та інших управлінців.

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Збитки та позиція захисту

Генеральна прокуратура оцінює фінансові збитки rbb більш ніж у 1,7 мільйона євро. За версією обвинувачення, запроваджене для колишнього співробітника положення про достроковий вихід на пенсію могло спричинити збитки щонайменше на 662 605 євро. Шлезінгер також закидають відшкодування витрат на вечері у її приватному помешканні з представниками політики, культури та бізнесу Берліна: вона називала їх службовими, тоді як прокуратура вважає ці зустрічі приватними святкуваннями.

Шлезінгер інкримінують 26 епізодів, колишньому голові адміністративної ради — 13, ексдиректорці з юридичних питань — шість, а колишньому адміністративному директору — п’ять. У семи епізодах прокуратура заявляє про особливу тяжкість діянь через особливо великі збитки або корисливий характер дій.

Адвокат Шлезінгер заявив, що вона ухвалювала рішення винятково в інтересах rbb і захист спростує всі обвинувачення. Представниця колишнього голови адміністративної ради також відкинула претензії прокуратури. Для розгляду справи заплановано 56 днів слухань — орієнтовно до кінця червня 2027 року. Усі обвинувачені мають презумпцію невинуватості.

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