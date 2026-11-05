У Берліні розслідують смерть віцепрем’єра Баварії Айвангера — Politico Europe

Німецькі прокурори розпочали розслідування смерті віцепрем’єра Баварії та міністра економіки Губерта Айвангера. Увечері 4 листопада 55-річного політика знайшли мертвим у готелі в Берліні, повідомляє Politico.

Розслідування смерті

Берлінська поліція заявила, що розпочала розслідування смерті. Представник прокуратури Берліна повідомив Bild, що наразі немає початкових підстав підозрювати кримінальне правопорушення, однак на цій стадії не відкидають жодної з версій.

Айвангер мав виступити на відкритті нового берлінського офісу своєї партії «Вільні виборці». За даними видання, протягом дня він сказав колегам, що почувається недобре, і залишився у готельному номері.

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Політична кар’єра

Із 2018 року Айвангер обіймав посади віцепрем’єра Баварії та міністра економіки, представляючи консервативну партію «Вільні виборці». Він очолював партію в Баварії з 2006 року, а на загальнонаціональному рівні — з 2010 року.

Під його керівництвом «Вільні виборці», що виникли з місцевих незалежних виборчих груп, уперше увійшли до уряду Баварії у 2018 році як молодший партнер Християнсько-соціального союзу. Партія заявила, що продовжить роботу в дусі Айвангера.

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