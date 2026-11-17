У Берліні влада заборонила об’єднання El-Irschad, яке, за даними сенатського управління внутрішніх справ, організаційно й фінансово підтримувало ліванське угруповання «Хезболла». Під заборону також потрапили пов’язані з ним структури Al-Qaem, Al-Thaqalyn та освітній центр Qalam. Про це повідомляє Der Spiegel.

Обшуки у 28 приміщеннях

Вранці правоохоронці провели обшуки у 28 приміщеннях, зокрема в офісах і приміщеннях об’єднання, а також у помешканнях його керівників і членів. За даними сенатського управління, слідчі шукали додаткові докази діяльності організації та забезпечували її майно. Майно об’єднання було вилучено.

Берлінська сенаторка з внутрішніх справ Іріс Шпрангер заявила, що El-Irschad діяв проти ідеї взаєморозуміння між народами, а його мета й діяльність суперечили кримінальному законодавству. За її словами, об’єднання надавало «Хезболлі» організаційну та фінансову підтримку.

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Символіка та інтернет-ресурси

Відтепер заборонено поширювати або публічно використовувати символіку El-Irschad та його підрозділів. Інтернет-ресурси організації мають бути відключені.

Шпрангер також повідомила, що об’єднання нібито використовувало для підтримки «Хезболли» роботу з молоддю за зразком ліванських скаутів імама аль-Махді та мечеть у берлінському районі Нойкельн. Розслідуванню передувала робота берлінських і федеральних органів безпеки, служб захисту конституції та інших відомств. У Німеччині «Хезболлу» класифікують як терористичну організацію.

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