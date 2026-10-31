У Бетраваті проведуть ритуал пам’яті жертв повені — Kathmandu Post

У Бетраваті, в окрузі Нувакот, наступного тижня проведуть п’ятиденний індуїстський вогняний ритуал Pitri Moksha Yagya на згадку про загиблих і зниклих безвісти внаслідок повені на річках Бхотекоші та Трішулі 26 серпня. Церемонія відбудеться біля злиття річок Трішулі та Пхаланку.

Як повідомляє Kathmandu Post, унаслідок стихії в округах Расува, Нувакот, Дхадінг, Горкха та Читван загинули щонайменше 1457 людей, ще понад 4700 вважаються зниклими безвісти. Тисячі людей залишилися без житла після того, як повінь пройшла через міста й села вздовж річкових долин.

П’ятиденна церемонія

Ритуал організовує розташований у Катманду Guru Gorakhnath Peeth. Він триватиме з понеділка до п’ятниці на місці, де 1991 року індуїстський духовний лідер і вчений Йогі Нарахарінат провів масштабний вогняний ритуал Kotihom.

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За словами одного з організаторів Прахлада Хатівади, церемонію проводитимуть йоги традиції Натх — послідовники Йогі Нарахаріната. Родичі померлих зможуть долучитися до ритуалу та помолитися за спокій і спасіння своїх близьких.

Відбудова Бетраваті

Бетраваті є місцем розташування Уттаргая-Дхам — важливого індуїстського паломницького центру, куди щороку приїздять тисячі вірян для поминальних обрядів. Після серпневої повені місцева молодь розпочала роботу з відновлення міста, а молоді люди з цієї місцевості, які живуть за кордоном, добровільно збирають кошти на відбудову кремаційного майданчика та храмів.

Житель Бетраваті Шаші Данголь розкритикував владу за відсутність конкретного плану реабілітації більш ніж через два місяці після катастрофи. За його словами, мешканцям потрібен план відновлення, розроблений за участю місцевих жителів, а не лише тимчасові намети.

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