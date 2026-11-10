У бідних районах Англії ризик ранньої смерті у 2,3 раза вищий — The Guardian

У найбільш неблагополучних районах Англії ризик померти до досягнення 75 років у 2,3 раза вищий, ніж у найменш неблагополучних. Таких висновків дійшла Health Foundation, яка проаналізувала дані перепису населення 2021 року та інформацію про смерті за період із березня 2021-го до грудня 2023 року, повідомляє The Guardian.

Передчасною смертністю в дослідженні вважали смерть дорослої людини до її 75-річчя. У найбільш неблагополучних районах показник становив 815 передчасних смертей на 100 тисяч населення, тоді як у найменш неблагополучних — 353 на 100 тисяч. В аналізі зазначається, що підвищений у 2,3 раза ризик ранньої смерті зафіксували і серед чоловіків, і серед жінок.

Освіта та зайнятість

Серед жінок без кваліфікацій рівень передчасної смертності був у 2,5 раза вищим, ніж серед жінок зі ступенем або вищою освітою. У чоловіків, які тривалий час не мали роботи або ніколи не працювали, показник був у 3,5 раза вищим, ніж серед працівників на вищих управлінських, адміністративних і професійних посадах.

Головна аналітикиня даних Health Foundation Фрея Трейсі заявила, що місце проживання, доступні можливості та обставини народження не повинні визначати ризик ранньої смерті. Вона закликала до міжвідомчого підходу для зменшення нерівності в освіті, зайнятості та місцевих економічних умовах, а також до підтримки місцевих громад у запобіганні проблемам зі здоров'ям.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Регіональні та етнічні відмінності

Найбільші регіональні розриви дослідники виявили на північному сході та північному заході Англії, а також у регіоні Йоркшир і Гамбер. Найменшими вони були в Лондоні. Зокрема, серед жінок, які ніколи не працювали або були безробітними тривалий час, на північному заході зафіксували 796 передчасних смертей на 100 тисяч населення — на 72% більше, ніж у Лондоні, де показник становив 462.

Найвищий рівень передчасної смертності серед чоловіків зафіксували у групі Black Caribbean — 573 випадки на 100 тисяч населення. Далі йшли білі британці — 537 випадків, а найнижчий показник мали китайські чоловіки — 284. Серед жінок найвищі показники мали білі британки та жінки з групи Black Caribbean — 370 і 367 відповідно, тоді як серед китаянок показник становив 181 на 100 тисяч.

Керівник Race Equality Foundation Джабір Батт зазначив, що нижча передчасна смертність у деяких етнічних групах не означає кращого стану здоров'я або незначущості расизму. За його словами, для розуміння нерівності потрібно враховувати взаємодію міграції, бідності, зайнятості, житла та дискримінації.

Читай нас у