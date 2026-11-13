У Білому домі США обговорюють можливе усунення Лутніка з посади — NDTV

У Білому домі США обговорюють можливість усунення з посади міністра торгівлі Говарда Лутніка. Про це з посиланням на двох людей, обізнаних із ситуацією, повідомляє NDTV World. Дискусії відбуваються на тлі критики адміністрації щодо контролю за експортом передових чипів Nvidia до Китаю.

Білий дім і Міністерство торгівлі США не відповіли на запити про коментар щодо майбутнього Лутніка. Водночас раніше того самого дня представник Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп повністю довіряє міністру та його здатності виконувати посадові обов'язки.

Критика експортного контролю

Дедалі більше законодавців критикують Лутніка через те, що адміністрація не внесла десятки китайських компаній до ключового американського торговельного чорного списку. Питання також виникли щодо належного нагляду за постачаннями чипів Nvidia до КНР.

Як повідомляв Reuters, у червні адміністрація Трампа утрималася від внесення до списку китайського ШІ-стартапу DeepSeek, виробника чипів пам'яті CXMT та ще понад 100 компаній, які влада вважала такими, що становлять ризики для національної безпеки. США не додавали нових компаній до цього переліку з жовтня 2025 року — це найдовша пауза між оновленнями списку за понад десятиліття.

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Сенаторка-демократка Елізабет Воррен заявила, що Лутнік і заступник міністра торгівлі Джеффрі Кесслер мають пояснити, чому не закрили лазівки в експортному контролі.

Запити Конгресу щодо Nvidia

Воррен і сенатор-демократ Кріс Кунс звернулися до Лутніка, держсекретаря Марко Рубіо та глави апарату Білого дому Стівена Міллера із закликом зберегти всі документи щодо експорту передових чипів Nvidia до Китаю та пов'язаних із цим ризиків для національної безпеки.

Сенатор-демократ Рон Вайден і конгресмен-демократ Річард Ніл також повідомили, що перевіряють схвалення адміністрацією продажів передових чипів Nvidia китайським компаніям. За їхніми словами, ці компанії мають тривожні зв'язки з урядом Китаю, військовими та підсанкційними структурами. Законодавці також поставили під сумнів рішення адміністрації дозволити Nvidia продаж чипів H200 до Китаю у грудні 2025 року.

Увага до Лутніка посилилася після відставки Дженсена Хуана з посади генерального директора Nvidia. За даними NDTV World, він оголосив про це після повідомлень про його особисті стосунки з Аліс Хуан, керівницею сінгапурської компанії Megaspeed, яку влада США підозрює у шпигунстві на користь Пекіна. У заяві Nvidia про відставку Хуана не коментували його дії.

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