У Біньяміні встановлять меморіал 85 жертвам теракту в Буенос-Айресі — Jerusalem Post

У регіональній раді Мате-Біньямін в Ізраїлі планують створити меморіал на честь 85 людей, які загинули внаслідок нападу на єврейський громадський центр AMIA у Буенос-Айресі 1994 року. Про домовленість щодо спільної ізраїльсько-аргентинської ініціативи повідомляє Jerusalem Post.

Домовленість із керівництвом AMIA

Голова регіональної ради Біньямін і голова ради Єша Ісраель Ганц під час візиту до Аргентини відвідав центр AMIA та зустрівся з президентом організації, адвокатом Освальдо Армосою. Сторони оголосили про співпрацю задля створення меморіального місця в Біньяміні.

За словами Ганца, майбутній меморіал має відображати зв’язок між єврейською громадою Аргентини та поселеннями Юдеї і Самарії. Під час візиту він запалив поминальну свічку біля меморіалу в Буенос-Айресі та прочитав псалми на згадку про загиблих.

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Атака на центр у Буенос-Айресі

18 липня 1994 року потужний вибух зруйнував будівлю AMIA в центрі Буенос-Айреса. Унаслідок нападу загинули 85 людей. Як зазначає видання, напад, імовірно, здійснило підтримуване Іраном угруповання «Хезболла».

Нову будівлю AMIA звели на місці зруйнованої та відкрили у 1999 році. У ній зберегли два камені з решток попередньої споруди. Сторони також розглядають можливість використати у майбутньому меморіалі в Біньяміні елемент, який пов’язував би його з первісною будівлею та історією атаки.

Візит до Аргентини

Візит Ганца до AMIA відбувся в межах його поїздки до Південної Америки, під час якої він також зустрівся з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Армоса заявив, що AMIA підтримує співпрацю та має намір сприяти її розвитку.

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