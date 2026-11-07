У Болгарії на судні після удару дрона знайшли людські рештки — NDTV World

У болгарській Варні на борту судна, яке раніше зазнало удару дрона поблизу румунського узбережжя Чорного моря, під час розчищення уламків виявили сильно пошкоджені людські рештки. Прокуратура Варни призначила ДНК-експертизу для ідентифікації жертв, повідомляє NDTV World.

Судно ремонтують у Варні

Прокуратура не назвала судно, однак зазначила, що воно ходило під прапором Сан-Марино. Ці ознаки відповідають хімічному танкеру Wine Trader, який 15 жовтня зазнав удару приблизно за 24 кілометри на південний схід від румунського міста Суліна, біля гирла Дунаю.

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За словами джерела AFP у болгарських правоохоронних органах, стан решток не дає змоги достеменно встановити кількість жертв. Співрозмовник агентства припустив, що це, найімовірніше, рештки шістьох людей.

Семеро членів екіпажу зникли безвісти

Після удару по Wine Trader семеро з 12 членів екіпажу вважалися зниклими безвісти, ще п’ятьох урятували. Від початку жовтня дрони вразили щонайменше дев’ять торговельних суден поблизу чорноморських узбереж Румунії та Болгарії. Унаслідок цих атак 34 людини загинули або зникли безвісти.

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