У Болгарії в масовій ДТП на трасі A1 загинули 11 людей — Asharq Al-Awsat

На сході Болгарії 10 листопада сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю десятків автомобілів на трасі A1, що сполучає столицю Софію з Бургасом. За словами прем’єр-міністра Румена Радева, загинули 11 людей. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що 50 постраждалих доправили до лікарень.

Аварія на шосе поблизу Ямбола

ДТП сталася на вкритій туманом ділянці автомагістралі поблизу Ямбола. На місце прибули поліцейські, пожежники та бригади швидкої допомоги. Кадри місцевих медіа показали легкові автомобілі й вантажівки, що зіткнулися на шести смугах дороги: частина транспортних засобів була зім’ята, перекинута або опинилася на узбіччі.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, генеральний секретар МВС Любомир Ніколов заявив, що ймовірною причиною аварії був туман. За його словами, зіткнення почалося після зіткнення автобуса та вантажівки на смугах у напрямку Бургаса.

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Рятувальна операція триває

Головний інспектор регіонального управління МВС у Ямболі Тодор Мішинев повідомив Nova TV, що деякі люди залишалися заблокованими в автомобілях. Він зазначив, що пріоритетом є рятувальна операція, а процесуальні та слідчі дії проведуть після її завершення.

Радев назвав подію трагедією, повідомив про залучення літаків для евакуації поранених і заявив про намір відвідати місце аварії. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебувала з візитом у Болгарії, сказала, що скоротить поїздку, висловила найглибші співчуття та заявила про намір віддати шану рятувальникам.

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