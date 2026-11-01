У Болівії оголосили надзвичайний стан через Ель-Ніньйо — Channel NewsAsia

Президент Болівії Родріго Пас оголосив у країні надзвичайний стан через наслідки погодного явища Ель-Ніньйо. Влада пов’язує з ним одночасні посуху та повені. Рішення має вивільнити ресурси для реагування на наслідки стихійних явищ і передбачає залучення додаткових рятувальних команд у найбільш постраждалих районах, повідомляє Channel NewsAsia.

Посуха в шести департаментах

За даними урядового звіту, посуха торкнулася 78 тисяч сімей у шести з дев’яти департаментів Болівії. Вона також призвела до втрати понад 75 тисяч голів великої рогатої худоби.

У зверненні до нації Пас заявив, що явище матиме дуже серйозні наслідки у вигляді посух і повеней, тому необхідна співпраця всіх установ.

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Вплив Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо спричиняє підвищення температури поверхні води в центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану. Це змінює режими вітрів, атмосферного тиску та опадів у різних частинах світу.

Організація Об’єднаних Націй цього тижня попередила, що нинішнє Ель-Ніньйо може набути безпрецедентної сили та завдати значної шкоди Латинській Америці, східній і південній Африці, Азії та країнам Тихоокеанського регіону.

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