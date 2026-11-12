У Болівії затримали екссуддю Кесаду за підозрою в наркоторгівлі — Al Jazeera

У Болівії затримали колишнього голову суду департаменту Санта-Крус Альдо Кесаду. Прокурор Марсело Інчаусті повідомив, що Кесаду затримали в його будинку в місті Санта-Крус на сході країни за підозрою в наркоторгівлі та участі у злочинному об’єднанні, пише Al Jazeera.

Візові обмеження США

Минулого місяця Кесада залишив посаду голови суду департаменту Санта-Крус після внесення до американського списку осіб, щодо яких діють візові обмеження через імовірні зв’язки з наркоторгівлею.

США також скасували візи посадовцям із Колумбії, Еквадору та Перу в межах цієї політики. У вересні адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила візові обмеження щодо 12 громадян Болівії та членів їхніх сімей, повідомляв Державний департамент США.

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Затримання судових посадовців

Кесада є одним із кількох високопосадовців болівійської судової системи, затриманих із вересня за підозрою у зв’язках із наркокартелями. Серед них — колишній генеральний прокурор Рохер Маріака, якого затримали 30 вересня за підозрою у відмиванні коштів і наркоторгівлі. Поліція виявила в його будинку пакунки з готівкою.

Президент Болівії Родріго Пас вступив на посаду 8 листопада 2025 року, завершивши майже 20-річне правління Руху до соціалізму. Він прагне зміцнювати зв’язки зі США та приєднав країну до ініціативи президента Трампа «Щит Америк» — підтриманого США безпекового альянсу для країн Америки.

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