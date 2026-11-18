У Словаччині тисячі людей у вівторок протестували проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його проросійського уряду. Наймасовіша акція відбулася на площі Словацького національного повстання у Братиславі, де, за оцінкою організаторів, зібралися близько 25 тисяч учасників, повідомляє Deutsche Welle.

Акції у річницю Оксамитової революції

Протести організували опозиційні партії та неурядові організації. Мітинги також пройшли в інших містах країни, зокрема в Кошице та Банській Бистриці.

Демонстрації відбулися в річницю Оксамитової революції 1989 року, яка завершила десятиліття комуністичного правління в тодішній Чехословаччині. Учасники вшанували падіння комуністичної диктатури, що правила Чехословаччиною 41 рік, а також закликали до більшої підтримки України.

Серед гасел протестувальників звучало: «Нам досить Фіцо». На одному з плакатів прем’єрові пропонували «піти до пекла».

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Критика політики Фіцо

Роберт Фіцо, який повернувся на посаду глави уряду у 2023 році, неодноразово ставав об’єктом протестів. Він виступав проти військової допомоги Україні та підтримував тісні зв’язки з президентом держави-агресора Росії Володимиром Путіним, попри санкції Європейського Союзу проти Росії.

Фіцо також критикували за прагнення посилити контроль над медіа й культурою та за обмеження прав ЛГБТК+ людей. Минулого року до конституції Словаччини внесли зміни, згідно з якими національне законодавство має пріоритет над правом ЄС.

«Ми останні в Європейському Союзі, хто веде переговори з росіянами... Це ганьба», — сказав AFP 74-річний лікар Ігор Віко.

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