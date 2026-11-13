Дослідники Браунівського університету розробили спосіб виготовляти надтонкі плівки фериту вісмуту, які не втрачають фероелектричних і магнітних властивостей. Це може наблизити використання мультифероїків у пам’яті та логічних компонентах комп’ютерних чипів із нижчим енергоспоживанням, зокрема для обчислень, пов’язаних зі штучним інтелектом, повідомляє ScienceDaily.

Мультифероїки поєднують електричні та магнітні властивості. Невелика напруга може змінювати їхню електричну поляризацію, що потенційно дає змогу записувати двійкову інформацію з меншими витратами електроенергії. Оскільки магнітні характеристики матеріалу пов’язані з поляризацією, дані також можна зчитувати магнітним способом.

Як подолали ефект мертвого шару

Головною перешкодою для застосування таких матеріалів у чипах був так званий ефект мертвого шару. За значного зменшення товщини мультифероїків їхня атомна структура спотворювалася, а внутрішні електричні поля порушували поляризацію. Унаслідок цього матеріал втрачав фероелектричні та магнітні властивості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Команда нанесла ферит вісмуту на основу зі скандату диспрозію. Невідповідність між кристалічними структурами матеріалів створює стискання, яке допомагає зберегти потрібну атомну будову плівки. Додатковий металевий шар протидіє небажаним електричним полям. Завдяки цьому плівка зберігала властивості навіть за товщини у кілька ангстремів.

Альтермагнетизм у надтонкій плівці

Під час дослідження вчені також виявили в матеріалі альтермагнетизм — форму магнетизму, що поєднує окремі переваги феромагнетиків і антиферомагнетиків. За словами керівника роботи, асистент-професора інженерії Лукаса Каретти, феромагнетики дають сильний сигнал для зчитування, але є відносно повільними та створюють розсіяні магнітні поля. Антиферомагнетики можуть працювати швидше й не створюють таких полів, проте їхній сигнал важче виявити.

Науковці вважають, що такі надтонкі плівки можуть бути придатними для компактних і швидких компонентів пам’яті та обчислювальних систем. Результати роботи опублікували в журналі Nature Materials.

Читай нас у