У Бразилії Алан Рушел завершив кар’єру після виходу Жувентуде до Серії A — BBC Sport

У Бразилії футболіст Алан Рушел, один із шести людей, які вижили в авіакатастрофі літака, що перевозив команду «Шапекоенсе» 2016 року, завершив кар’єру після виходу «Жувентуде» до Серії A. У заключному матчі перед завершенням виступів 37-річний гравець вийшов на заміну на 74-й хвилині та допоміг команді втримати перемогу над «Ботафогу» з рахунком 2:0, повідомляє BBC Sport.

Прощальний матч

Після гри Рушел здійснив коло пошани на стадіоні «Алфредо Джаконі». Перед матчем уболівальники занесли футболіста на стадіон на плечах. Він приєднався до «Жувентуде», клубу свого дитинства, у 2023 році.

Рушел розповів бразильському телеканалу, що прийшов до клубу 2007 року, коли той грав у Серії A, і залишає його також у найвищому дивізіоні. За словами футболіста, він вирішив завершити кар’єру через проблеми зі здоров’ям після двох поспіль операцій на коліні.

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Повернення після катастрофи

Літак, який перевозив команду «Шапекоенсе», розбився в Колумбії 29 листопада 2016 року. Загинула 71 людина, зокрема 19 футболістів клубу та члени тренерського штабу. Рушел зазнав тяжких травм і переніс операцію на хребті, однак повернувся до футболу через рік.

Напередодні останнього матчу він опублікував відео, в якому згадав загиблих друзів і партнерів по команді, а також назвав можливість самостійно обрати момент прощання з футболом привілеєм. Тим часом «Шапекоенсе» залишив Серію A після одного сезону: команда виграла лише чотири з 34 матчів і повернеться до Серії B.

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