Бразильська регіональна авіакомпанія Azul Conecta ввела в експлуатацію свій перший турбогвинтовий літак Cessna SkyCourier для перевезення працівників нафтової компанії Petrobras в Амазонії. Літак із реєстраційним номером PS-ENE прибув до Бразилії та почав виконувати рейси 3 листопада 2026 року, повідомляє AeroTime.

Чотирирічний контракт із Petrobras

Azul отримала чотирирічний контракт на перевезення персоналу Petrobras, яка працює, зокрема, на нафтових і газових родовищах Порту-Уруку в штаті Амазонас. Новий двомоторний літак розрахований на 19 пасажирів — більш ніж удвічі більше, ніж дев’ятимісні Cessna Grand Caravan у флоті Azul Conecta.

За розкладом, який компанія представила CNN Brasil, щоп’ятниці SkyCourier вилітатиме з Карауарі, робитиме зупинку в Коарі та прямуватиме до Манауса — столиці штату Амазонас. У понеділок він виконуватиме маршрут у зворотному напрямку. Пасажири можуть купувати квитки на ці рейси, навіть якщо вони не пов’язані з Petrobras.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани на другий літак

Генеральний директор Azul Conecta Вітор Кордейру повідомив бразильському виданню UOL, що на частині регіональних маршрутів попит уже перевищує можливості Grand Caravan, але ще недостатній для використання ATR 72. Контракт із Petrobras допоміг зробити придбання SkyCourier можливим.

Другий Cessna SkyCourier Azul Conecta очікує отримати в першій половині 2027 року. Серед можливих напрямків для нього розглядають Барселус — амазонське місто, куди авіакомпанія вже літає на Grand Caravan. Azul ще не визначила дату початку рейсів SkyCourier до Барселуса.

Читай нас у