У Бразилії в 1605 повідомленнях про отруєння пестицидами минулого року згадувалися бренди, які продають європейські хімічні компанії. Такими є результати аналізу даних бразильського Міністерства охорони здоров’я, проведеного Unearthed і Public Eye, повідомляє The Guardian.

Загалом у понад 6,7 тисячі медичних повідомлень щодо сільськогосподарських пестицидів назву конкретного продукту вказали у 2857 випадках. Із них 1420 класифікували як підтверджені отруєння, ще 1108 — як випадки контакту з речовинами. Згадка бренду у повідомленні сама по собі не є доказом того, що саме цей продукт спричинив отруєння чи смерть.

Речовини, заборонені в ЄС

Приблизно третина повідомлень стосувалася хімікатів, заборонених для застосування на фермах Євросоюзу через ризики для людей і довкілля. Водночас європейські виробники можуть виготовляти такі речовини для експорту до країн, де їх використання дозволене.

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Найчастіше серед гербіцидів британського виробництва згадували Reglone компанії Syngenta, що містить дикват. У Бразилії зафіксували 75 випадків із згадкою диквату, тоді як у 2018–2022 роках їх було 36. Reglone окремо назвали у 44 повідомленнях, зокрема у чотирьох повідомленнях про смерть; 26 випадків класифікували як підтверджені отруєння.

Дані та позиція компаній

У повідомленнях, які аналіз відніс до таких, що стосуються продуктів європейських компаній, зафіксували 32 смерті. У 31 випадку йшлося про підтверджене отруєння, а 26 смертей зареєстрували як самогубства. Продукцію Syngenta згадали 425 разів, BASF — 179 разів; ці показники можуть перетинатися, оскільки в окремих повідомленнях називали товари кількох виробників.

Syngenta заявила, що майже половину пов’язаних із нею випадків не класифікували як підтверджені отруєння, та розкритикувала інтерпретацію даних авторами розслідування. Bayer також наголосила на обмеженнях бази даних і зазначила, що обставини контакту з препаратами не перевіряли незалежно. BASF повідомила, що серйозно ставиться до повідомлень про можливий зв’язок її продукції з отруєннями та проводить оцінку таких інцидентів.

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