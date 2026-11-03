У муніципалітеті Такуру в бразильському штаті Мату-Гросу-ду-Сул міська влада на 20 днів відсторонила двох працівників після повідомлень про ймовірні погрози отруїти водопостачання, яким користується корінний народ гуарані-кайова. Як повідомляє Mongabay, також розпочали дисциплінарне адміністративне провадження.

Розслідування погроз

За даними Артикуляції корінних народів Бразилії (APIB), невдовзі після оголошення перемоги президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у другому турі виборів працівники муніципалітету нібито надіслали голосові повідомлення у WhatsApp. У записах вони стверджували, що за Лулу голосували лише представники корінних народів, а також містили слова про необхідність отруїти воду та вбити тих, кого в повідомленнях назвали шкідниками.

APIB оприлюднила інформацію про ці повідомлення у соціальних мережах і передала її Міністерству корінних народів Бразилії. Справу розслідують Федеральна поліція та Федеральна прокуратура.

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Повідомлення про насильство

Координатор Місіонерської ради корінних народів штату Мату-Гросу-ду-Сул Матіас Бенно Ремпел заявив, що погрози отруїти воду не можна зводити лише до мови ненависті чи словесного расизму. За його словами, такі заяви пов’язані з попередніми випадками, коли отруєння води застосовували проти корінних народів штату.

Активісти вважають 20-денне відсторонення недостатнім для припинення або стримування тривалого насильства проти гуарані та кайова. Після виборів також надходили повідомлення про вбивства, наїзди з втечею водія та напади на представників корінних народів. Зокрема, було підпалено будинок 90-річної духовної лідерки гуарані-кайова Ньяндесі Роберти.

Федеральне агентство із захисту прав корінних народів Funai назвало ці повідомлення вкрай тривожними та вказало на можливі випадки дискримінації й мови ненависті. Агентство також повідомило про створення робочої групи для розслідування повідомлень про політичне насильство щодо корінних народів і афробразильців.

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