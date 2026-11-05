У Бразилії Гамільтон не відмовився від критики Леклера — The Guardian

У Бразилії пілот Ferrari Льюїс Гамільтон перед Гран-прі Сан-Паулу заявив, що не відмовиться від критичних слів на адресу напарника Шарля Леклера після інциденту на Гран-прі Мексики. Гамільтон наголосив, що не має наміру вибачатися за емоційні висловлювання та не дозволить змусити себе мовчати, повідомляє The Guardian.

Інцидент у Мексиці

На першому колі гонки в Мексиці Леклер атакував Гамільтона в четвертому повороті, намагаючись випередити партнера по команді. Під час маневру монегаск виїхав за межі траси, а оборона Гамільтона зробила британця вразливим для атаки Макса Ферстаппена. Нідерландський гонщик згодом виграв гонку.

Після Гран-прі Мексики Гамільтон заявив про «великі, великі проблеми» у Ferrari та поклав на Леклера відповідальність за втрату командою можливості поборотися за дубль. Він також охарактеризував підхід напарника як ментальність «усе або нічого».

Позиція Гамільтона

Перед етапом у Бразилії семиразовий чемпіон світу сказав, що висловлює свої почуття в моменті й не шкодує про свої слова. За його словами, у Ferrari не просили його утримуватися від коментарів.

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Гамільтон зазначив, що працював над налагодженням стосунків із Леклером і намагався досягти гармонії у співпраці. Водночас він визнав, що прихід до команди гонщика, який відкрито наполягає на змінах, може бути непростим. Британець додав, що має намір і надалі вимагати змін, оскільки прагне перемагати.

Леклер у четвер не спілкувався з медіа в Сан-Паулу, оскільки був присутній на народженні своєї першої дитини, тому ще не відповів на заяви напарника. Гамільтон сказав, що Ferrari необхідно обговорити ситуацію, однак обидва гонщики ще не мали нагоди поговорити з керівником команди Фредом Вассером.

Леклер виступає за Ferrari з 2019 року, а Гамільтон приєднався до команди у 2025-му. За даними видання, епізод у Мексиці став третім цього сезону випадком, коли напарники опинилися в конфліктній ситуації на трасі.

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