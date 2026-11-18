У Бразилії близько 20 представників корінного народу ава, які жили в добровільній ізоляції, підійшли до сусіднього села Таварі на території корінних народів Арарібоя у штаті Мараньян. Представники громади гуажажара дали їм ямс, після чого група повернулася до лісу.

Бразильське агентство у справах корінних народів Funai запровадило екстрений механізм координації за участю служб охорони здоров’я корінних народів та спеціалізованих польових груп. Влада стежитиме за ситуацією та готуватиметься до можливих медичних надзвичайних ситуацій, повідомляє UPI.

Ризик інфекцій для ізольованої громади

Funai наголосило, що ізольовані корінні народи особливо вразливі до інфекційних хвороб через обмежений історичний контакт із певними збудниками. Дослідниця організації Survival International Сара Шенкер заявила Mongabay, що будь-яка інфекція, яку представники ава могли підхопити від людей під час контакту, може бути для них смертельною.

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За даними Survival International, це перший за новітню історію випадок, коли ізольовані ава з Арарібоя масово підійшли до інших людей. Шенкер зазначила, що ця група не наближалася до сторонніх у такий спосіб протягом десятиліть.

Стан людей і захист території

Лідери корінних народів висловили занепокоєння фізичним станом частини групи: діти та літні люди, за їхніми словами, виглядали надто худими. Водночас влада не підтвердила факт недоїдання та не встановила, чому ава вирішили наблизитися до села.

Funai дотримується політики уникнення контактів з ізольованими групами та захисту їхнього права залишатися відокремленими від зовнішнього світу. Агентство підкреслило, що цей епізод не обов’язково означає намір ава підтримувати постійні контакти. Територія Арарібоя, площа якої перевищує 1 млн акрів, є домом для громад гуажажара та ізольованих груп ава.

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