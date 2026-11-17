Представники корінного народу паташо 12 листопада мирно зайняли вхід до відділку Цивільної поліції в Еунаполісі, штат Баїя, на північному сході Бразилії. Вони протестували проти арешту двох лідерок із території корінного народу Барра-Велья, повідомляє Mongabay.

Арешт представниць паташо

11 листопада поліція затримала заступницю очільника громади Барра-Велья Ерілсу Браз дос Сантос, відому як Уруба Паташо, а також комунікаторку Карен Паташо. Їх підозрюють у причетності до наркоторгівлі в регіоні, однак представники паташо відкидають ці звинувачення.

Карен Паташо згодом звільнили. Уруба Паташо залишилася під вартою та 12 листопада була переведена до в'язниці в місті Тейшейра-ді-Фрейтас. Обох затримали під час операції «Барра-Велья», яку проводили Цивільна та Військова поліція в муніципалітеті Порту-Сегуру.

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Заяви організацій

Лідер паташо Даріу Паташо заявив Mongabay, що ув'язнення має на меті змусити замовкнути тих, хто виступає проти наркоторгівлі на території громади. Уруба Паташо працює вчителькою, є регіональною координаторкою Об'єднаного руху корінних народів та організацій Баїї Mupoiba і секретаркою ради вождів території.

Mupoiba заявила про переслідування захисників земель корінних народів, тоді як розслідування збройних нападів на громади, за оцінкою організації, відбуваються повільно. Місіонерська рада корінних народів Cimi разом з Офісом державного захисника штату Баїя стежить за ув'язненням Уруби. За їхніми даними, під час операції не вилучили наркотиків або зброї, а захист готує клопотання habeas corpus.

Артикуляція корінних народів Бразилії зафіксувала 40 повідомлень про політичне насильство щодо 30 представників корінних народів у 15 штатах під час виборів 2026 року. Серед них — сім убивств та 11 погроз смертю.

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