У Бразилії подали позов щодо виплат сенатору Флавіу Болсонару — The Rio Times

У Бразилії двоє адвокатів подали до 6-го федерального суду в Ріо-де-Жанейро позов із вимогою припинити виплати сенатору Флавіу Болсонару, який 27 жовтня виїхав до США. Окремо депутатка Самія Бонфім та ще шестеро політиків звернулися до президента Сенату Даві Алколумбре з проханням перевірити можливе залишення сенатором посади та, якщо це передбачає закон, припинити його мандат.

Як повідомляє The Rio Times, адвокати Леонардо Ніколау і Родрігу Рома вимагають зупинити щомісячну виплату Болсонару в розмірі 46 366 бразильських реалів, а також виплату надбавок. На думку заявників, продовження цих виплат шкодить державній скарбниці.

Звернення до Сенату

У листі до Алколумбре політики закликали Сенат оцінити, чи може відсутність Болсонару свідчити про залишення посади. Адвокати також стверджують, що сенатор продемонстрував намір не виконувати обов’язки, пропустивши перше чергове засідання Сенату, хоча міг долучитися до нього дистанційно.

Флавіу Болсонару представляє штат Ріо-де-Жанейро в Сенаті з 2019 року. Його чинний восьмирічний термін спливає 31 січня 2027 року.

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Умови дострокового припинення мандата

Відповідно до статті 55 Конституції Бразилії, сенатор може втратити мандат, якщо без погодженої відпустки пропустить третину засідань упродовж року. У такому разі припинення повноважень оформлює керівний орган Сенату без голосування всієї палати.

Інший механізм передбачає усунення за поведінку, несумісну з парламентським мандатом, але для цього необхідні щонайменше 41 голос із 81 сенатора. Сам виїзд за межі країни не є окремою підставою для втрати мандата, водночас сенатор має повідомляти голову Сенату про закордонні поїздки. Неоплачувана відпустка тривалістю до 120 днів зупиняє облік пропусків засідань.

За даними видання, суддя Верховного суду Алешандрі де Мораес у межах розслідування щодо відмивання коштів наказав Болсонару передати паспорти Федеральній поліції протягом 24 годин. Сенатор цього не зробив, залишив Бразилію та 28 жовтня прибув поблизу Маямі. Він заперечує порушення.

Станом на 31 жовтня джерело не повідомляло про рішення суду щодо припинення виплат, а також про початок розгляду Сенатом звернення політиків. Інформації про заяву Болсонару на відпустку також не було.

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