У Бразилії продовжили голосування у другому турі президентських виборів — RMF24

У Бразилії роботу виборчих дільниць у другому турі президентських виборів продовжили на дві години по всій країні. Як повідомляє RMF24, рішення ухвалив суддя Вищого виборчого трибуналу Бразилії Крістіану Занін, про що написала газета Estado de São Paulo.

Звернення штабів кандидатів

Продовжити роботу дільниць просили штаби обох кандидатів. Команда чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви просила зробити це по всій країні, посилаючись на ймовірні затримки в роботі громадського транспорту.

Штаб його суперника просив продовжити голосування у трьох штатах через несприятливі погодні умови.

Заява Лули про автобуси

Лула заявив, що 40% автобусів у Сан-Паулу не змогли виїхати на вулиці. Він звернувся до суду з проханням продовжити роботу виборчих дільниць для людей, яким, за його словами, ці труднощі завадили проголосувати.

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Президент також заявив, що виборці не мають відмовлятися від участі в голосуванні через дії власників компаній або мерів, які, за його словами, намагалися завадити людям віддати голос.

Умови голосування

Право голосу мають понад 158 млн громадян Бразилії, зокрема майже мільйон бразильців за кордоном. Для грамотних громадян віком від 18 до 70 років участь у голосуванні є обов’язковою.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за столичним часом і спершу мали працювати до 17:00. Після рішення Вищого виборчого трибуналу голосування завершиться на дві години пізніше.

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