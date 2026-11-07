У Бразилії проєкт бюджету дає сенаторам до 79,1 млн реалів — The Rio Times

У Бразилії проєкт федерального бюджету на 2027 рік передбачає індивідуальні ліміти бюджетних поправок до 79,1 млн реалів для кожного сенатора та до 43 млн реалів для кожного депутата. Загалом на індивідуальні поправки планують спрямувати 28,5 млрд реалів, повідомляє The Rio Times.

Ліміти для Конгресу

У Палаті депутатів Бразилії налічується 513 членів, а в Сенаті — 81. За проєктом кожен депутат зможе запропонувати видатки в межах установленого ліміту, як і кожен сенатор. Йдеться про так звані парламентські поправки до бюджету, які можуть спрямовуватися, зокрема, на фінансування місцевих проєктів — медичних закладів або дорожньої інфраструктури.

Щонайменше половину коштів за індивідуальними поправками мають спрямувати на охорону здоров’я. Після затвердження такі видатки уряд повинен здійснити.

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Загальний обсяг обов’язкових видатків

Уряд передав проєкт бюджету до Конгресу 31 серпня 2026 року. Загальний обсяг обов’язкових парламентських поправок у документі становить 44,8 млрд реалів. Крім 28,5 млрд реалів для індивідуальних поправок, ще 16,3 млрд реалів передбачено на поправки делегацій штатів.

Спільна технічна записка бюджетних консультантів Палати депутатів і Сенату вказує, що резерв на індивідуальні поправки на 89,4 млн реалів менший за встановлений законом ліміт. Це пояснюють тим, що уряд використав як базу затверджений обсяг видатків на 2026 рік. Резерву для поправок парламентських комітетів у проєкті не закладено.

Розгляд бюджету

Проєкт також передбачає первинний профіцит у розмірі 18,6 млрд реалів, або 0,13% валового внутрішнього продукту. Члени Конгресу, які не були переобрані або не балотувалися на виборах 4 жовтня, зберігатимуть повноваження до початку роботи нового складу парламенту 1 лютого 2027 року.

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