У Бразилії проходить другий тур виборів президента — The Hindu

У Бразилії в неділю, 25 жовтня, проходить другий тур президентських виборів. Виборці обирають між чинним президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, який прагне переобрання, та сенатором Флавіу Болсонару — сином колишнього президента Жаїра Болсонару.

Лула да Сілва балотується на новий термін

Лула да Сілва представляє Партію трудящих. Наступного тижня йому виповниться 81 рік. За даними джерела, нинішні вибори є для нього останньою виборчою боротьбою.

У першому турі чинний президент несподівано посів друге місце, поступившись Флавіу Болсонару. Напередодні другого туру Лула да Сілва провів завершальний передвиборчий мітинг у Сан-Паулу.

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Вибір політичного курсу

Як повідомляє The Hindu, результат голосування визначить, чи залишиться Бразилія однією з небагатьох латиноамериканських країн із лівим політичним курсом, чи долучиться до регіонального руху вправо.

Цей рух підтримує президент США Дональд Трамп. Водночас він публічно не висловлював підтримки Флавіу Болсонару, хоча є союзником його батька Жаїра Болсонару.

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