У Бразилії сенатор Болсонару має 51% проти 49% у президента Лули — The Rio Times

У Бразилії сенатор від Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару набирає 51% дійсних голосів у фінальному опитуванні Datafolha перед другим туром президентських виборів. Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва має 49%. За даними The Rio Times, Datafolha називає такий результат технічною нічиєю, оскільки різниця перебуває в межах статистичної похибки.

Дані опитування

Опитування на замовлення Folha de S.Paulo та Globo провели 23 і 24 жовтня серед 4050 виборців віком від 16 років по всій країні. Похибка становить два відсоткові пункти за рівня довіри 95%. Дослідження зареєстроване у Вищому виборчому суді Бразилії під номером BR-09540/2026.

Якщо враховувати всі відповіді, а не лише дійсні голоси, Болсонару підтримали 48% опитаних, Лулу — 47%. Ще 3% респондентів заявили, що голосуватимуть порожнім або недійсним бюлетенем, а 2% не визначилися.

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Порівняння з попереднім дослідженням

У попередньому опитуванні Datafolha, оприлюдненому 22 жовтня, Болсонару мав близько 50,54% дійсних голосів, а Лула — 49,46%. Зміна показників менш ніж на один відсотковий пункт також не виходить за межі похибки. Опитування від 15 жовтня показувало такий самий розподіл, як і фінальне: 51% проти 49%.

Другий тур виборів президента Бразилії призначений на 25 жовтня. Остаточний результат визначить офіційний підрахунок Вищого виборчого суду Бразилії.

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