У Бразилії трудовий суд має провести перше слухання у справі найбільшого в країні кооперативу виробників кави канефора Cooabriel. Прокуратура праці Бразилії (MPT) заявляє, що кооператив не забезпечив належного контролю, аби кава, вироблена в умовах, аналогічних рабству, не потрапляла до його ланцюга постачання. Про це повідомляє The Independent.

Вимоги прокуратури

Минулого місяця MPT домоглася попереднього судового рішення, за яким Cooabriel зобов’язали вжити заходів для недопущення такої кави до свого ланцюга постачання. За даними прокуратури, чинні механізми перевірки кооперативу обмежувалися зіставленням бразильського списку порушників трудового законодавства з базою даних компанії Serasa Experian.

Регіональна координаторка операції MPT Chain Reaction, прокурорка з питань праці Гвадалупе Лоуро Турос Коуту заявила, що кооператив має проводити виїзні перевірки на плантаціях, де каву вирощують і збирають. За її словами, деякі працівники нібито не мали доступу до туалетів або місць для харчування. Інших, як стверджується, оформлювали як незалежних підрядників, хоча умови їхньої роботи відповідали найманій праці.

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Позиція Nestlé

Cooabriel є постачальником швейцарської харчової компанії Nestlé. Nestlé підтвердила Reuters, що підтримує комерційні відносини з кооперативом, однак заявила, що жоден із виробників, яких стосується справа, не входив до її ланцюга постачання. Компанія також повідомила, що стежитиме за розвитком ситуації, підтримуватиме діалог із Cooabriel та працюватиме над посиленням соціальних і екологічних практик у кавовому ланцюгу постачання.

Cooabriel від коментарів відмовився. За даними Обсерваторії з викорінення рабської праці та торгівлі людьми, з 1995 до 2024 року з кавових плантацій Бразилії визволили 3824 працівників, які перебували в умовах, аналогічних рабству. У штаті Еспіріту-Санту, де базується Cooabriel, на кавові плантації припали майже дві третини таких випадків визволення за цей період.

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