У Бразилії TSE призупинив підрахунок після продовження голосування — The Rio Times

У Бразилії TSE призупинив підрахунок голосів у другому турі президентських виборів після того, як суддя Занін продовжив голосування в усіх штатах до 18:00 за східним часом США. Про це повідомляє The Rio Times.

Стан підрахунку

За даними видання, підрахунок зупинили о 16:20 за східним часом США. На той момент TSE опрацював 0,25% голосів. Пауза стосувалася офіційного підрахунку, тоді як голосування продовжили.

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Коли відновлять результати

За інформацією The Rio Times, оприлюднення результатів мають відновити після закриття виборчих дільниць. У другому турі змагаються Флавіу Болсонару та Лула. Продовження голосування поширюється на всі штати країни, а не на окремі регіони.

На сторінці результатів The Rio Times зазначає, що офіційний підрахунок TSE оновлюють кожні 20 хвилин, починаючи з 17:00 за часом Бразиліа, що відповідає 16:00 за східним часом США.

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